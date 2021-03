Rinopolmonite equina: gare sospese anche in Sicilia

La Federazione Italiana Sport Equestri informa che il Presidente federale con delibera d’urgenza ha assunto la decisione di prolungare la sospensione di tutte le gare di tutte le discipline che si svolgono sull’intero territorio nazionale sotto l’egida della FISE fino al prossimo 21 marzo.

La proroga dello stop alle gare nazionali fino al 21 marzo (compreso 21 marzo) è arrivata dopo che la FISE ha potuto valutare con attenzione le informazioni acquisite nei giorni scorsi, gli aggiornamenti forniti dalla FEI, l’andamento dei contagi sul territorio nazionale, monitorato dalla Federazione e dalle istituzioni locali e le valutazioni del Dipartimento Veterinario.

La FISE è consapevole che il provvedimento, assunto in via prudenziale, comporta disagi ai Comitati organizzatori che avevano programmato eventi sportivi nelle prossimesettimane e allo stesso tempo alcuni ritardi sulla preparazione sportiva dei binomi, ma è stato necessario per contribuire in maniera consapevole e responsabile a limitare il rischio di contagio e quindi a tutelare la salute dei nostri cavalli atleti che collaborano ai tanti successi del nostro sport.

La Federazione è certa che i tesserati comprenderanno la necessità superiore di tutelare la salute dei cavalli e confida nel senso di responsabilità sempre dimostrato in qualsiasi occasione da tutti comparti degli sport equestri italiani.

Salva