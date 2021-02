Chiesta archiviazione per la mamma del piccolo Fortunato

La Procura della Repubblica di Ragusa ha chiesto al Giudice per le Indagini Preliminari per la mamma del neonato di cui il padre naturale (come confermato dal DNA) aveva detto di averlo trovato in un cespuglio nei pressi della sua macelleria di Via Saragat a Ragusa. Il Gip dovrà stabilire adesso se accogliere o meno la richiesta della magistratura indagante riguardo alla donna modicana che, ora, chiede di riavere il bambino, in atto affidato ad una nuova famiglia.

