Ragusa. Tornano le lezioni del corso di Ispettore ambientale

Il Comando di Polizia Municipale di Ragusa informa che la settimana prossima riprenderanno e verranno completate le lezioni del Corso per Ispettore ambientale, che era stato interrotto lo scorso ottobre 2020 causa COVID.

Le lezioni si terranno dalle ore 14,30 alle ore 17,30, presso la sala riunioni del Centro direzionale comunale della zona artigianale nelle giornate di seguito indicate:

Lunedì 1 marzo dalla lettera A alla Z – 4° modulo;

Mercoledì 3 marzo dalla lettera A alla lettera Z – 5° modulo;

Venerdì 5 marzo dalla lettera A alla lettera Z – 6° modulo.

Si fa altre presente che sabato 6 marzo, dalle ore 9 alle ore 12, si terrà il recupero della lezione del 3° modulo per i corsisti dalla lettera M alla lettera Z .

Lunedì 8 marzo infine, dalle 15 alle 17, ci saranno gli esami dei corsisti dalla lettera A alla lettera L ed allo stesso orario di mercoledì 10 marzo, quelli dei corsisti dalla lettera M alla lettera Z.

