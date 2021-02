Costituito Circolo Provinciale Italexit- No Europa per l’Italia

A Ragusa si è svolto l’incontro con le delegazioni degli iscritti a Italexit Ragusa per la costituzione del Circolo Provinciale.

Erano presenti il Coordinatore Regionale, Luigi Savoca, e il coordinatore Provinciale del Circolo di Catania, Santo Musumeci.

Ha partecipato gruppo giovanile di Italexit col Coordinatore Provinciale, Samuele Turlà, accompagnato da una delegazione.

La costituzione del Circolo provinciale è stata preceduta da un dibattito sui temi principali che il partito costituito dal Senatore Paragone pone al centro del dibattito politico nazionale. Europa e sistema economico che governa la nostra società in una visione che vuole superare lo schema destra/sinistra e i temi ideologici classici, proponendo la costruzione i un fronte comune che si pone come obiettivo la lotta al neoliberismo e alle disuguaglianze sociali che ha prodotto, al paradigma sul quale è stata costruita l’Europa e soprattutto proporre una profonda riflessione sulla necessità di ritornare alla sovranità monetaria che assieme alle leve fiscali rappresenta uno strumento sicuramente indispensabile per gestire i cicli economici. Sovranità che è stata ceduta al sistema delle banche centrali e quindi al capitalismo finanziario che persegue fini incompatibili con la nostra Costituzione, notoriamente post keynesiana.

Nei prossimi giorni, sarà formato il Coordinamento Provinciale e saranno elaborate le attività e le iniziative politiche che Italexit – No Europa per l’Italia, promuoverà nei territori.

