Fipe Pozzallo a confronto con l’amministrazione comunale

La sede Confcommercio di Pozzallo ha ospitato la riunione del direttivo della neocostituita categoria Fipe. All’appuntamento, in presenza, hanno partecipato il sindaco Roberto Ammatuna e l’assessore al Commercio, Peppe Privitera. Per l’occasione, alla presenza del presidente Confcommercio sezionale, Giuseppe Cassisi, è stato presentato all’amministrazione comunale il neopresidente Fipe Daniele Agosta assieme ai componenti del direttivo, con la partecipazione cospicua di vari associati Fipe. I vari componenti della categoria, compatta e alquanto motivata nell’affrontare la risoluzione di alcune pesanti problematiche venutesi a creare soprattutto da quando è scoppiato il periodo pandemico, hanno affrontato una serie di punti evidenziati in scaletta, preparata nella precedente riunione. Al centro dell’attenzione, infatti, Tari, tassa occupazione suolo pubblico, suolo demaniale, questione raccolta differenziata e altro ancora. Il sindaco Ammatuna ha espresso soddisfazione per la nuova costituzione della categoria, auspicando un confronto sempre proficuo con la Giunta municipale. L’assessore Privitera, dal canto proprio, ha messo in rilievo quale la strada per usufruire dei fondi perequativi al fine di assicurare, nel breve periodo e per quanto possibile, la riduzione o l’esenzione dei vari tributi locali per venire incontro a operatori commerciali che, nel corso degli ultimi mesi, non hanno avuto la benché minima opportunità di lavorare. “Presumo che, nel complesso – sottolinea il presidente Cassisi – sia stato un primo ottimo passo per aumentare il peso specifico della famiglia Confcommercio a Pozzallo. Allo scopo di tutelare le legittime richieste dei nostri associati in un periodo sempre più critico segnato dalla pandemia in corso”.

Salva