Ucraina, no al vaccino Sputnik V nel nostro territorio.

Il Governo del presidente Volodymyr Zelenskyi ha deciso che nessun vaccino proveniente dalla Russa sarà importato in Ucraina. La decisione di Kiev arriva dopo che l’Unione europea ha annunciato lo stanziamento di altri 40 milioni di euro per vaccinare gli abitanti di sei paesi che fanno parte della cosiddetta Eastern Partnership della Ue: Ucraina, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Armenia e Azerbaigian. Intervento che non solo offre sostegno ad alcune delle zone dell’Europa Orientale più colpite dalla pandemia, ma contribuisce a tracciare linee divisorie, in nome anche di quella nuova prospettiva di contrapposizione e attriti con la Russia che il capo della diplomazia europea Josep Borrell, ha cercato di smussare, uno dei peggiori che la Ue abbia mai messo in campo, alla luce del disastroso esito riportato dall’incontro dei giorni scorsi in Russia. Il premier ucraino Denys Shmyhal ha colpo al volo l’opportunità di recarsi a Bruxelles per discutere la revisione e l’ampliamento dell’Accordo di associazione con l’Ue, proprio quello che finì per scatenare la settennale guerra con Kiev. Nel corso dell’incontro l’Ucraina ha ribadito la volontà di adesione all’Unione Europea. Si è parlato di liberalizzazioni e scambi commerciali, mentre Bruxelles esorta Kiev ad approvare riforme e adeguarsi agli standard giuridici europei, in particolare nella lotta alla corruzione, vera e propria piaga nel paese. La rottura con il Cremlino pare definitiva, il Parlamento europeo e altre cancellerie, la Francia di Macron si è dimostrata più cauta, chiedono sanzioni contro Mosca per l’incarcerazione di Alexei Navalny, mentre Washington ci tiene a ricordare a tutti che l’America di Joe Biden non è quella di Trump.

