Giovanni Angelieri nominato coordinatore cittadino Lega Comiso

Giovanni Angelieri è stato nominato dal segretario regionale, on. Nino Minardo, coordinatore cittadino della Lega a Comiso. La nomina è stata ratificata nel corso di un incontro con il coordinatore provinciale del partito, Salvo Mallia. Presente il responsabile enti locali Lega per la provincia di Ragusa, Andrea la Rosa, la consigliera comunale di Comiso, Daniela Longo ed il responsabile cittadino della Lega Vittoria, Stefano Frasca e l’assessore, Biagio Vittoria che continuerà il suo impegno nel partito di Matteo Salvini nel dipartimento ecologia.

Angelieri ha ringraziato il segretario regionale, on. Nino Minardo, per il ruolo affidatogli che lo pone sempre più al servizio del territorio. “Sono soddisfatto del lavoro intenso che la Lega sta svolgendo in provincia di Ragusa, crescono le adesioni al partito di Matteo Salvini insieme all’entusiasmo di lavorare con determinazione e serietà per rispondere concretamente alle esigenze della collettività”.

Salva