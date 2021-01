La vicenda dei vaccini a Scicli…Guardiamo il bicchiere mezzo pieno

La vicenda di Scicli sulla somministrazione a random dei vaccini avanzati ci da la misura di quanto la pandemia non ci abbia reso tutti migliori, tutt’altro.

Non comprendo le critiche furiose . Sbagliare è umano, avanzano 30 vaccini che nel giro di poco diventeranno inutilizzabili. Cosa si fa? Si buttano per non discriminare nessuno? Oppure si fa una selezione accurata che presuppone tempo non disponibile? O si somministrano ai primi trenta che capitano? Trenta esseri umani che andrebbero, comunque, vaccinati ! Al posto del medico mi sarei comportata allo stesso modo. Invece polemizziamo su tutto, ingessiamo tutto con regole fini a se stesse, solo perché siamo incapaci di far altro.

Simona Pitino

