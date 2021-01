Scicli. Torna il sereno tra Scimonello, Bonicontro e Città Aperta

Torna il sereno tra i consiglieri comunali Guglielmo Scimonello e Lorenzo Bonincontro ed i rappresentanti del movimento “Città Aperta”. Non sono mancati i toni alti ma arriva la tregua che aiuta a superare le incomprensioni del passato e del passato recente. A darne comunicazione sono i consiglieri comunali Guglielmo Scimonello e Lorenzo Bonincontro.

“Non ci siamo mai sottratti al dialogo ed al confronto – dichiarano i consiglieri Bonincontro e Scimonello – ed abbiamo sempre stimolato gli amici del gruppo che si identificano nella lista-movimento “Enzo Giannone Sindaco-Città Aperta”, invitandoli ad affrontare l’argomento nel merito e senza pregiudizi. La carica di assessore del consigliere Guglielmo Scimonello nell’esecutivo cittadino – continuano – Arriva nella fase più importante per rilanciare l’azione di Governo della Città. Ed è in linea con le scelte maturate durante gli incontri compiuti recentemente con gli amici ed i simpatizzanti del movimento, al fine di dare maggiore compattezza e più forza alla maggioranza del Sindaco. Apprendiamo con piacevole soddisfazione – terminano i due consiglieri – che, la nomina di Assessore comunale del consigliere Scimonello, coincide con la scelta e le esigenze funzionali aggiuntive di cui il sindaco ha bisogno per completare nel miglior modo possibile la sindacatura e dare nuovo impulso per cercare di risolvere nel suo complesso i problemi della città.”

