Forte scossa di terremoto nella zona di Ragusa:

Forte scossa di terremoto a Ragusa, con una magnitudo corretta ora a 4.6. Lo riferisce il sito dell’Ingv. Ancora non si conoscono i danni ma la scossa sarebbe stata avvertita in varie provincie della Sicilia. Di sicuro è stata avvertita dalla popolazione tra Ragusa e Siracusa. In quest’ultima città i mobili si sono mossi e la gente si è spaventata.

La terra ha tremato per una decina di secondi. Il sisma è stato nettamente avvertito nel Ragusano, nel Siracusano, nel Catanese ma in molte zone del Messinese, nell’Agrigentino e del Palermitano, anche nel capoluogo siciliano nei piani più alti di alcuni palazzi. L’epicentro è stato localizzato a 15 chilometri da Acate, in provincia di Ragusa, ad una profondità di 16 chilometri. A Modica già attivato il COC.

