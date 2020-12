Scossa di terremoto: domani scuole chiuse a Comiso

Con un ordinanza urgente il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, chiude per domani 23 dicembre le scuole dell città per consentire alla protezione civile e agli uffici tecnici di verificare eventuali danni.

“Sto per firmare Ordinanza contingibile e urgente per sospendere tutte le attività didattiche e scolastiche domani mattina, giorno 23 dicembre.

Il provvedimento si rende indispensabile per consentire agli uffici tecnici e alla Protezione Civile la verifica di eventuali danni agli edifici.

Vi prego, massima condivisione” – così il sindaco ha postato su facebook.

