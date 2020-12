Scossa di terremoto a Modica

La provincia di Ragusa trema. Un terremoto di magnitudo 5 scala Richter con epicentro probabile a Vittoria si è avvertito alle 21.30 circa. Un boato fortissimo, gli edifici hanno “ballato” per 4 interminabili secondi che hanno scatenato il panico tra la gente. Moltissimi sono scesi in strada, tanti sono saliti anche in macchina temendo uno sciame sismico. La zona della Circonvallazione Ortisiana si è riempita di persone impaurite. Scene che hanno ricordato quelle tristemente conosciute del 13 dicembre 1990, il terremoto di S.Lucia che causò danno gravissimi in tutto il Sud Est. Il terremoto che ha distrutto l’Aquila era stato di 5.8 nella scala di Richter. Al momento non si segnalano danni a cose e persone ma solo tantissimo spavento.La gente si è riversata in strada. A Modica già attivato il C.O.C. Le coordinate geografiche (lat, lon) 36.92, 14.37 ad una profondità di 29 km Zona Vittoria.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Salva