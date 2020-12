Nuova variante Covid “fuori controllo nel mondo”

La notizia della rapida diffusione della nuova variante Covid-19 sta preoccupando in queste ore il mondo intero. Dopo Olanda e Belgio, anche l’Italia ha deciso di sospendere i collegamenti aerei con il Regno Unito a causa della diffusione della variante che sta colpendo il Paese. È stato il ministro della Salute del governo britannico, Matt Hancock, a definire il nuovo ceppo di coronavirus “fuori controllo” nel Regno Unito. Questa nuova variante, partita dal Sud-Est dell’Inghilterra, è stata già rilevata anche in Danimarca, Olanda, Sudafrica e Australia, secondo quanto dichiarato alla BBC dall’esperta dell’Organizzazione mondiale della Sanità Maria Van Kerkhove. anche se è ancora presto per capire se questa nuova variante “inglese” del Covid-19 verrà coperta dai vaccini approvati o in fase di approvazione: i primi pareri degli esperti sembrano confortanti. Non si tratterebbe, infatti, della prima mutazione del Covid-19 dall’inizio della pandemia e, come spiegato da Van Kerkhove, con l’aumento dei casi altre mutazioni potrebbero essere alle porte. Quella inglese, per esempio, rispetto alle altre ha la capacità di diffondersi più rapidamente, ma anche secondo le prime dichiarazioni del ministro della Salute Roberto Speranza, il vaccino dovrebbe essere ugualmente efficace. In ogni caso, l’Italia ha tempestivamente deciso di fermare i voli con il Regno Unito e presto anche Francia e Germania potrebbero fare lo stesso: “Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l’Italia e i nostri connazionali”, ha spiegato Di Maio.

Salva