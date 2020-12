Scicli. A Natale i Lions pensano alle mamme single

I Lions Club Scicli Plaga Iblea e Ragusa Valli Barocche consegnano alla Casa delle Donne di Scicli i beni raccolti durante la seconda giornata del service distrettuale “Aggiungi un posto a tavola“, nato per far fronte all’emergenza alimentare, ogni giorno più concreta e dilagante.

La raccolta promossa dai due clubs si è tenuta presso l’Ard Discount di contrada Lodderi a Scicli lo scorso 12 dicembre. Con il contributo spontaneo di numerosi cittadini, sono stati donati alimentari di vario tipo e generi di prima necessità, che i clubs hanno deciso di destinare alle mamme single, che vivono situazioni di disagio economico e che sono seguite dalla Casa delle Donne già dai primi mesi di emergenza sanitaria.

Sabato 19 e domenica 20, presso la sede della Casa delle Donne, alla presenza del presidente del L.C. Scicli Plaga Iblea, Luigi Ciavorella, del segretario del L.C. Ragusa Valli Barocche, Pier Paolo Tumino, e delle socie della Casa delle Donne di Scicli, sono stati consegnati 20 pacchi contenenti beni di prima necessità e dolci tipici per allietare il periodo delle feste.

Ancora una volta i Lions dimostrano il loro impegno per far fronte alle esigenze del territorio. “Con questo piccolo gesto – dice Luigi Ciavorella, presidente del L.C. Scicli Plaga Iblea – abbiamo voluto alleviare e rendere più sereno il Natale a queste donne, che da sole si prendono cura dei propri figli. Pensiamo che il Santo Natale debba essere una festa senza alcuna differenza, anche se siamo pienamente consapevoli che purtroppo così non è, soprattutto nel periodo storico che stiamo vivendo, turbato dalla pandemia da Covid-19. Le esigenze e i bisogni che si manifestano quotidianamente nelle comunità locali sono tanti. Questa volta abbiamo pensato alla Casa delle Donne Scicli, che tanto si spende per le donne della comunità sciclitana, e non solo. Ringraziamo di cuore le aziende ERGON, Agromonte, Camporelli e gli atleti della società sportiva A.S.D. Scicli Sport Club per il loro contributo, nonché tutti coloro che generosamente hanno partecipato alla raccolta donando beni alimentari.”

