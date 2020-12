Nasce il “Patto di Scicli per l’Ambiente”

Il “Patto di Scicli per l’Ambiente” si presenta alla città come nuova rete di volontari e di associazioni, consapevoli che la salute ed il benessere del territorio di Scicli e degli sciclitani, sono non solo diritti inalienabili, ma che è necessario un grande impegno comune per difenderli,

valorizzarli e promuoverli.

Il “Patto di Scicli per l’Ambiente”, nato a novembre, dalla volontà di un gruppo formatosi spontaneamente, conta ad oggi 24 realtà sciclitane aderenti, rappresentative di associazioni,

gruppi organizzati, singoli cittadini attivi, che hanno dato vita ad una rete.

Tra questi citiamo: Agesci Scicli 1°, Cooperativa Agire, Sicilia e natura, Portatori di Gioia, Movimento dei Focolari Scicli, Saverio e Ombretta, Movimento Azzurro – Ecosezione Cava

Ispica, Proloco Scicli, Domenico Gambuzza, Bruno Mirabella, Asd Amici Bike Donnalucata, Judo Club KOIZUMI SCICLI, AUSER SCICLI, Associazione Esplorambiente, Rimboschiamo ODV,

Pieri Pieri pi Scicli, Aprile Ignazio, Sergio Trovato, Ass. Smile, U.S.D “Fernando Ciavorella”, Associazione Culturale Tanit Scicli, Keration-gruppo escursionistico ibleo, I Love Scicli, Proloco Scicli, OfficinOff, Cettino Restivo, Cristina Arrabito, Gianni Magro, Francesca Schirò e Barbara

Sgarlata.

Gli obiettivi della rete sono due: fare crescere lo spirito di condivisione, la collaborazione e la fiducia tra volontari ma anche, e soprattutto, stimolare e sensibilizzare giovani e meno giovani, sulla questione ambientale, sul rispetto del territorio, sulla cultura del bello e del sostenibile, sulla protezione e valorizzazione del nostro patrimonio naturale, rurale e culturale, sull’importanza

dell’inclusione sociale.

L’idea è quella di organizzare iniziative seguendo un calendario formato da mesi tematici

(riforestazione e verde pubblico, decoro urbano, differenziazione e riciclo dei rifiuti ed economia circolare, promozione, informazione ed educazione ambientale, inclusione sociale, mobilità dolce, benessere degli animali, pace e solidarietà sociale, tutela del paesaggio e valorizzazione delle

risorse naturali). Ciò non toglie che attività e progetti possano interessare periodi più lunghi e che

si possano ampliare gli ambiti di azione a tematiche più complesse o importanti per il territorio sciclitano: tutto dipenderà dalle forze coinvolte e dalla volontà di tutti.

Attenzione però: la rete per l’ambiente non deve essere considerata una super associazione, un ennesimo “luogo della parole”, ma uno strumento di stimolo concreto alla condivisione di progetti e

iniziative tra le realtà aderenti.

Si sono già svolti i primi incontri, purtroppo per ora online, in cui sono emerse tante idee condivise

e si è respirata la voglia di cominciare con piccoli passi concreti, che inizieranno, già prima della

fine dell’anno, a palesarsi.

La partecipazione è quindi aperta a tutti: associazioni, gruppi organizzati, singoli cittadini. Basterà

contattare, in qualsiasi momento e gratuitamente, chi della rete già fa parte o scrivere a pattoambientescicli@gmail.com. Potrete ricevere il testo del Patto di Scicli per l’ambiente, il link per la compilazione online del modulo di adesione e diventare anche voi una maglia essenziale di questa rete. Ciò che conta sono le idee chiare e la voglia di concretizzarle insieme.

Salva