Ex Tribunale. Medica(M5S Modica). Arrivano risposte da Ferraresi

Riguardo alla vertenza in corso per la riapertura dei locali dell’ex Tribunale di Modica, il 17 dicembre scorso abbiamo ricevuto, da parte del Sottosegretario alla Giustizia, Vittorio Ferraresi, la risposta alla nostra lettera dello scorso 10 dicembre in cui chiedevamo di attenzionare il caso, se possibile, intanto, attraverso una sua partecipazione ad un incontro in videoconferenza per rendersi pienamente conto di una tale assurdità, e prospettando ben tre ipotesi di soluzione della triste vicenda, attraverso la riapertura del Tribunale di Modica, il riutilizzo dei suddetti locali per ospitare un distaccamento del Tribunale di Ragusa e, qualora neanche quest’ultima strada fosse percorribile, di svincolare i suddetti locali e renderli, comunque, disponibili per un loro riutilizzo anche a fini non giudiziari, per l’allocazione di altre importanti funzioni pubbliche.

Adesso, la risposta pervenutaci dalla Segreteria del Sottosegretario Ferraresi, che vogliamo condividere con tutti i soggetti interessati e con la cittadinanza e che qui di seguito trascriviamo:

“Gentilissimo Consigliere Dott. Medica, la problematica da Lei sottoposta al Sottosegretario Ferraresi relativa alla riapertura del Tribunale di Modica, rientra nell’ambito della geografia giudiziaria, ossia della distribuzione sul territorio nazionale degli uffici giudiziari. La modifica di tale assetto non può coinvolgere un singolo tribunale ma deve rientrare nell’ambito di una valutazione generale ed organica dell’intero territorio.

La segnalazione che riporta, quindi, verrà valutata e presa in considerazione, alla luce di criteri ben determinati e delineati che tengono conto di una serie di fattori e di esigenze dei territori, solo quando il Ministero interverrà, o sarà comunque delegato o sollecitato ad intervenire dal Parlamento, sulla geografia giudiziaria. Visto il particolare e difficile momento storico non credo che tale problematica sia affrontabile nell’immediato.

Per quanto riguarda, invece, il riutilizzo e la destinazione dell’edificio del tribunale di Modica, ormai chiuso La invito a contattare la segreteria del Sottosegretario Giorgis che ha la delega sulla edilizia giudiziaria, e segnalare allo stesso la problematica per valutazione e istruttoria.

Restando disponibile per ogni eventuale ulteriore chiarimento, Le porgo Cordiali saluti”.

A questo punto, nelle more della rivisitazione della geografia giudiziaria e di conseguenza della possibile riapertura del Tribunale di Modica, che ad oggi non sembra un’ipotesi di veloce attuazione, nei prossimi giorni, come da indicazione del Sottosegretario Ferraresi, ci rivolgeremo al Sottosegretario, Andrea Giorgis, con delega all’Edilizia Giudiziaria, affinché ci indichi una possibile soluzione tra le altre due già da noi prospettate: la disponibilità dei locali come sede distaccata del Tribunale di Ragusa e, ove ciò non fosse possibile, lo svincolo dall’esclusivo uso giudiziario per renderli disponibili attraverso l’allocazione di altre importanti funzioni pubbliche.

Ribadiamo che diecimila metri quadrati di locali nuovi, antisismici e forniti di tutto, non possono continuare a rimanere chiusi, come lo sono da ben otto anni, pertanto, così come promesso, continueremo a interloquire con tutti gli organi competenti affinché si raggiunga prima possibile il risultato che ci siamo prefissati: la riapertura e il riutilizzo dei locali dell’ex Tribunale di Modica.

