Dopo la proposta del nostro Portavoce, il Consigliere Comunale di Modica, Marcello Medica, l’argomento ‘Tribunale di Modica’ coinvolge nuovamente con forza chi possiede interesse per la cosa pubblica, e ci sembra siano portate valide e condivisibili ragioni dall’una o dall’altra parte: ragioni appunto, cioè argomentazioni critiche pro o contro la proposta ‘Medica’ di destinare, intanto e data l’attuale emergenza, i locali dell’ex Palagiustizia a fini scolastici.

Escludiamo pertanto le banali generalizzazioni che, in alcuni commenti, scadono nella volgarità senza apportare argomenti di dialogo critico; insieme riteniamo sia da negare significatività anche agli scritti polemici o semplicemente assertivi, non argomentativi, perché sterili per la ricerca ed il confronto nel dibattito.

Questo il nostro pensiero nel merito:

I dati di fatto – Esiste un oggetto architettonico di considerevoli dimensioni, progettato per essere un tribunale, con spazi dalla funzionalità scarsamente flessibile, da alcuni anni utilizzato in maniera minimale, la cui gestione quotidiana, manutenzione ordinaria e a breve straordinaria, ha un costo economico per la collettività. L’agglomerato di Modica è carente di strutture pubbliche che assolvano funzioni collettive, troppe sedi scolastiche sono in affitto sia del primo che del secondo ciclo, i canoni d’affitto gravano comunque sul bilancio pubblico; mancano strutture per centri di aggregazione, cultuali, di gioco, per servizi pubblici a fronte di processi speculativi in edilizia residenziale e commerciale che accrescono concentrazione di abitanti in spazi limitati; il contrasto alla pandemia Covid-19 sollecita il bisogno impellente di spazi ed edifici pubblici per attuare distanziamento sociale.

Le premesse – L’uso dell’edificio ‘Tribunale a Modica’, rientra nella pianificazione dello sviluppo territoriale sui livelli comunale, provinciale, regionale, nazionale; tuttavia questa pratica – che in maniera dominante è ‘Politica’ – per troppi decenni è stata elusa, e la linea d’orizzonte dei vari Enti non smentisce questo indirizzo; in un quadro di pianificazione territoriale il problema sul ‘cosa fare del Tribunale a Modica’ è interrelato solidalmente con una pluralità di altri fattori inerenti l’organizzazione sociale e infrastrutturale; la pianificazione territoriale urbana per essere efficiente ed efficace necessita di un alto grado di flessibilità nel tempo e nel coordinamento fra gestori, portatori di interesse e popolazione.

La questione “cosa fare del tribunale a Modica” deve essere oggetto di scelte politiche svincolate da orientamenti, legami, alleanze di partito; tali scelte devono essere flessibili nel tempo; quindi l’uso della struttura che oggi ne possiamo fare, alternativo a quello per cui fu progettata, non deve escludere il ritorno alla funzione originaria; la struttura architettonica deve essere rimodulata con criteri e interventi che consentano la flessibilità degli spazi e quindi oggi l’insediamento di aule scolastiche o biblioteca o centro culturale e di aggregazione per giovani, di aule di tribunale nel futuro successivo, deve essere flessibile nella gestione operata dagli enti/istituzioni/ministeri che la hanno in carico, occorre un cambio di impostazione prospettica: la struttura “Tribunale a Modica” è della collettività! L’Ente che la ha in carico e la gestisce deve co-operare con istituzioni ed enti chiamati in causa per una gestione che sia funzionale ai bisogni sociali nel periodo breve, medio o lungo.

Quindi, quello che ci si aspetta dal sistema – inteso come complesso di entità preposte alla gestione politica e organizzativa dell’oggetto architettonico – è: oggi la usiamo per scuola, centro di aggregazione, etc., domani ritornerà tribunale, auspicando che il ‘sistema’ riesca a ragionare sull’uso più appropriato dell’oggetto in una determinata finestra di tempo e nella consapevolezza che, a tale finestra, contingente, ne potrà succedere un’altra. In questo ci troviamo in uno solidali con la proposta presentata del nostro Portavoce in Consiglio Comunale, Marcello Medica! Parallelamente, giudichiamo strumentali a interessi dissociati dalla realtà attuale e sterili rispetto alle esigenze del territorio, quindi di inconsistente rilevanza e utilità per il dibattito, gli interventi a mezzo stampa diffusi nei giorni scorsi col solo fine di contrastare tale proposta.

A questo punto ci aspettiamo che, almeno in questo momento di emergenza sanitaria, la politica sappia fare un passo avanti, approvando una mozione che va proprio nell’interesse della collettività e a tutela della salute pubblica.

