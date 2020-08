Tre atleti del Gscd Almo ai campionati italiani su pista a Udine

Tre atleti del Gscd Almo sono stati selezionati per i campionati italiani su pista che si svolgeranno dal 31 agosto al 3 settembre in prossimità del velodromo di San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Si tratta, per quanto riguarda la categoria Donne esordienti, di Concetta Bonelli e Clelia Centamore mentre tra gli Allievi è stato inserito Lorenzo Ragusa. I nomi sono stati selezionati, come consuetudine, su indicazione del componente della struttura tecnica settore Pista, prof. Rosario La Rosa, e con la supervisione del tecnico regionale, prof. Nunzio Valuri, del comitato siciliano della Fci. Otto, complessivamente, i corridori selezionati in Sicilia: quindi per il Gscd Almo una grossa soddisfazione. “Non dobbiamo dimenticare – affermano dalla società monterossana – che le ragazze si sono distinte e fatte onore, l’anno scorso, sfiorando il podio nella stessa competizione. Ragione per cui, in questa occasione, puntiamo almeno a raggiungerlo, il podio. Per Lorenzo Ragusa, invece, questa è la seconda chiamata della stagione dopo i campionati italiani a crono disputatisi lo scorso mese in cui ha avuto modo di mettersi in evidenza. Siamo ovviamente molto soddisfatti per questa grande e importante vetrina che ci permette di metterci in luce anche fuori regione oltre che di confrontarci con realtà societarie provenienti da tutta Italia. I nostri atleti ce la metteranno tutta per arrivare a conquistare risultati di spessore”.

Salva