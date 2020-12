Ragusa. Il Libero Consorzio si tinge di Green

L’ing. Sinatra, dirigente del V Settore, ha presentato al Commissario Straordinario Salvatore Piazza, i due autoveicoli totalmente elettrici “Zero emission” che vanno ad aggiungersi alla flotta delle auto in dotazione all’Ente.

I veicoli sono stati completamente finanziati dal progetto europeo “Enermob” a valere sul programma “Adrion” (https://enermob.adrioninterreg.eu/) di cui il Libero Consorzio Comunale di Ragusa è ente capofila del partenariato, che annovera tra le fila anche la Croazia, la Grecia, la Serbia e la Slovenia.

L’obiettivo del progetto è quello di sostenere e promuovere, attraverso delle azioni d’intervento infrastrutturale e materiale, la mobilità sostenibile finalizzata alla riduzione delle emissioni nocive nell’ambiente.

Il progetto, oltre alla dotazione dei due autoveicoli elettrici, prevede anche l’installazione, sul territorio provinciale, di quattro colonnine di ricarica per uso pubblico più due wallbox ad uso dell’Ente per le ricariche degli autoveicoli di sua proprietà.

L’ultimazione delle quattro infrastrutture di ricarica e relativa messa in esercizio per la fruizione pubblica, è prevista entro il primo quadrimestre del 2021.

L’ing. Sinatra, durante la presentazione, ha sottolineato come si tratti di un’attività molto articolata in quanto l’Ente, oltre ad organizzare il lavoro al suo interno, ha pure la responsabilità del coordinamento degli enti delle altre nazioni partner. Un’attività complessa ma che ha trovato piena e positiva risposta nell’impegno e la professionalità profuse, dai dipendenti dell’ufficio per lo “Sviluppo locale e Politiche Comunitarie”, coordinati dal responsabile ing, Giuseppe Cianciolo.

Non si è trattato solo di una semplice presentazione istituzionale, ma il Commissario ha voluto, personalmente, mettersi al volante di uno degli autoveicoli, apprezzandone le doti di facilità di guida, elasticità e piacevolezza di questo nuovo sistema di trazione ricordando, agli intervenuti, come questo sia un esempio concreto dell’incessante promozione ed incoraggiamento, da parte del Libero Consorzio, di tutte quelle attività che sono tese alla protezione dell’ambiente.

