Tonino Solarino Presidente Regionale di Demo.S

Sarà il dott. Tonino Solarino, affermato psicoterapeuta e già sindaco di Ragusa, a ricoprire il ruolo di Presidente regionale di Demo.S, il nuovo progetto politico fondato nel 2018, e pensato per cambiare la politica partendo dal basso, mettendo al centro la comunità.

Demo.S in quanto soggetto politico si pone come obiettivo principale una società a misura di tutti, che sia in grado di valorizzare le eccellenze, salvaguardare l’ambiente, la cultura e la comunità dei cittadini.

L’assemblea regionale elettiva si è svolta, lo scorso 15 dicembre 2020, in video conferenza, visto le normativa vigente in materia di coronavirus alla presenza dell’On. Paolo Ciani, coordinatore nazionale e dell’On. Pietro Bartolo, attualmente europarlamentare. Inoltre erano presenti Mario Giro, presidente nazionale di Demo.S, Emiliano Abramo, segretario regionale e i vari coordinatori provinciali della Sicilia.

«Ho accettato la presidenza regionale di Demo.S – afferma Tonino Solarino – e per questo ringrazio a on. Paolo Ciani, a on . Pietro Bartolo, al presidente Mario Giro, al segretario regionale Emiliano Abramo, ai coordinatori provinciali. Mi sento determinato a dare una mano a far crescere nei territori una classe dirigente perbene e competente, con persone che hanno una storia di gratuità e di impegno per le loro comunità. Abbiamo bisogno di costruire speranze, creando legami e sostenendo le specificità dello sviluppo locale».

