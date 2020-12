Basket. Quinta vittoria di fila per Ragusa. Con San Martino è 63-57

Ancora un successo per la Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket che batte anche San Martino di Lupari nel recupero della settima giornata di campionato e vola in classifica con la quinta vittoria consecutiva, agganciando Schio al terzo posto, con una partita da recuperare come le orange, ma con lo scontro diretto a favore. Contro la squadra di coach Abignente è stato tutt’altro che semplice, dal momento che proprio dopo il match di domenica scorsa contro Schio le energie non erano al massimo e l’avvio di partita è stato shock: 3-21 nel primo quarto e una montagna da scalare per le biancoverdi che si sono dovute ritrovare, stringere e che pian piano hanno iniziato a rosicchiare qualche punticino di svantaggio, fino al -11 dell’intervallo lungo. Nella seconda parte di gara è stata poi pioggia di triple di Nicole Romeo, autrice finale di 24 punti (ma è stato l’atteggiamento di tutta la squadra a cambiare) con Ragusa che si è aggiudicata il match con il punteggio finale di 63-57. “Le ragazze erano proprio svuotate di energie fisiche e mentali – dice coach Gianni Recupido al termine della partita – e questo si è riflettuto nel pessimo approccio che abbiamo avuto. San Martino strameritava il vantaggio che aveva nella prima parte di gara, poi siamo riusciti un po’ a rientrare nel secondo quarto e questo nello spogliatoio ci ha consentito di ripianificare con calma. E poi Nicole ci ha tolto le castagne dal fuoco. Ad ogni modo, capisco la stanchezza, capisco questa situazione assurda che ci vede alla sesta partita in 18 giorni dopo essere stati a casa sul divano col Covid. Però non abbiamo onorato per niente i nostri attacchi nella prima parte di gara, perché siamo andati in campo senza coesione e senza costruire niente anche dal punto di vista della lotta ai rimbalzi. Ad ogni modo, fino ad ora ci è andata bene perché abbiamo perso solo a Venezia al rientro, ma questo probabilmente si pagherà. Harrison era ferma da quattro mesi e ha fatto una serie di partite ravvicinate che questa sera l’hanno davvero svuotata di energie. Nel frattempo salutiamo Ivana Tikvic che non farà più parte della nostra squadra. È stata super, ci dispiace tantissimo che vada via, ha avuto un atteggiamento super serio ed è stata coinvolta nel gruppo, apprezziamo moltissimo quello che ha fatto per noi e la ringraziamo. Adesso comunque cerchiamo di chiudere al meglio quest’ultima parte dell’anno e il girone d’andata”. Domenica prossima le ragusane se la vedranno sul campo di Campobasso.

Salva