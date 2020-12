Stefania Di Maria: nessuna colpa nell’incidente mortale:

La perizia della Procura ha concluso che l’indagato andava troppo veloce e ha perso

il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta: la vittima non avrebbe potuto fare nulla Niente e nessuno potrà mai restituire il sorriso di Stefania Di Maria ai suoi cari, ai quali però adesso, com’è stato accertato dall’inchiesta, rimane quanto meno la consolazione che la cinquantaduenne dipendente comunale dell’ufficio Anagrafe del Comune di Ragusa, città dove risiedeva, non ha colpa alcuna nel tragico incidente di cui è rimasta vittima, accaduto l’11 agosto scorso, alle 17.40, sulla Strada Provinciale Ragusa-Malavita-Santa Croce, al Km 13+980. Nei giorni scorsi, infatti, è stata depositata la perizia cinematica disposta per chiarire la dinamica, le cause e le responsabilità del sinistro dal Pubblico Ministero, Francesco Riccio, nell’ambito del procedimento penale per omicidio stradale che vede indagato il conducente dell’altro veicolo coinvolto nel terribile scontro frontale, A. D., 54 anni, di nazionalità albanese, residente a Santa Croce Camerina. Per essere assistite, la mamma e la sorella della vittima, attraverso il consulente legale Salvatore Agosta, si sono affidate a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini.