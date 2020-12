Covid in casa di riposo a Modica. Controreplica di Terranova

Gentilissimo Presidente,

in relazione al comunicato stampa 256 dell’ ASP Ragusa desidero precisarle quanto segue:

Il tampone eseguito il 3 dicembre presso la casa per anziani viene effettuato il 3 dicembre dopo 6 giorni

L allerta al 118 per la signora in desaturazione al 83%viene data dai titolari della casa di riposo prima che arrivassero i medici dell USCA.Uno dei medici o operatori dell USCA chiede ai titolari come mai avessero chiamato il 118

I piani di prescrizione permanenza domiciliare sono stati inviati ai pazienti positivi solamente ieri 15 dicembre

Il medico di base di uno degli operatori ad oggi non ha ricevuto l esito del tampone del suo assistito,

Il ritiro dei rifiuti speciali ad oggi nn e’ stato effettuato .L ‘asp sostiene che sia spettanza del comune viceversa il comune dice che sia spettanza dell’ASP ma i rifiuti sono ancora li.

Desidero altresì confermarle che i titolari della struttura sono disposti, qualora lei lo ritenesse necessario, ad esibire tutta la documentazione con relativa cronologia di quanto detto fin ora.

Patrizia Terranova

Le auguro buon lavoro.

