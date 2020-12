Ragusa. Carmelo Arezzo nel Cda del Consorzio Universitario Ibleo

Carmelo Arezzo è stato designato componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario della provincia di Ragusa, in rappresentanza del Comune.

Il sindaco Peppe Cassì a seguito di apposita richiesta del Consorzio Universitario del 1° dicembre scorso con la quale veniva chiesto al primo cittadino di comunicare il nominativo del componente del Cda la cui nomina spetta al Comune di Ragusa in rappresentanza degli enti consorziati che contribuiscono finanziariamente in maniera prevalente, ha provveduto a designare, con propria determinazione sindacale, il dott. Arezzo quale rappresentante del Comune di Ragusa, socio di maggioranza e maggiore sostenitore finanziario ed economico del Consorzio Universitario della provincia di Ragusa.

“E’ una nomina – dichiara il sindaco Peppe Cassì – che riconosce la competenza: Carmelo Arezzo è certamente tra i maggiori esperti delle dinamiche e della storia universitaria di Ragusa, delle sue note criticità ed altrettanto evidenti potenzialità. Siamo certi che il Consorzio Universitario trarrà beneficio dalla continuità di questa scelta e che al tempo stesso il dott. Arezzo saprà apportare nuova linfa alla nostra realtà accademica, su cui puntiamo molto.”

