Riutilizzo Tribunale Modica. Medica(M5S) scrive a Ferraresi

Una lettera indirizzata al Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, Vittorio Ferraresi, è stata inviata nei giorni scorsi dal M5S di Modica, tramite il suo portavoce locale, il Consigliere Comunale, Marcello Medica, affinché il membro dell’Esecutivo Conte, con delega alla organizzazione giudiziaria, per la formazione e direzione del personale, direzione del bilancio e della contabilità, prenda a carico personalmente la paradossale vicenda dei locali dell’ex Tribunale di Modica che continuano a rimanere chiusi a fronte di quelli che ospitano il Tribunale di Ragusa, fatiscenti e inadeguati.

Continua, pertanto, l’impegno del M5S di Modica, per perorare la giustissima causa riguardante il riutilizzo dei locali dell’ex Tribunale di Modica, e che, tramite il suo Portavoce in Consiglio Comunale, ha ora fatto recapitare una missiva al Sottosegretario alla Giustizia, Ferraresi, avente ad oggetto “Riutilizzo dei locali dell’ex Tribunale di Modica – invito ad incontro in videoconferenza”.

Il Consigliere Medica, nella lettera, evidenzia come la manovra di spending review del 2012, che ha prodotto la soppressione dei tribunali minori in tutta Italia, ha anche prodotto la chiusura del Tribunale di Modica ma, cosa ancor più grave e assurda, la relativa chiusura dei nuovissimi locali costruiti a tale scopo con un ingente investimento di quasi 12 milioni di euro di soldi pubblici dei cittadini, contravvenendo, di fatto, allo scopo principale per il quale la manovra stessa era stata varata. Una struttura, quella modicana, di dieci mila metri quadrati, attrezzata di tutto, persino di un archivio bunker informatizzato, e che rappresenta un vero paradosso e un controsenso in quanto, a parte qualche locale a piano terra adibito ad ospitare attualmente il Giudice di pace, rimane ancora oggi scandalosamente chiusa e inutilizzata.

Dall’altro canto, invece, i locali che ospitano il vicinissimo Tribunale di Ragusa sono fatiscenti e inadeguati oltre che incapienti tant’è che il Comune di Ragusa si è già attivato per acquisire un edificio privato (palazzo Tumino), procedere alla sua ristrutturazione e quindi, nella maggior parte degli spazi ricavati, insediare il Tribunale con un impegno di spesa totale previsto di 24 milioni di euro.

“Il riutilizzo dei locali di Modica – aggiunge il Consigliere Medica – anche come distaccamento del Tribunale di Ragusa, è importante, oltre che ad evitare un lauto dispendio di risorse e a garantire maggiore sicurezza a tutto il personale giudiziario coinvolto, a maggior ragione in questo periodo di pandemia ove maggiori spazi si rendono necessari, anche a servire un vasto bacino rimasto scoperto e comprendente anche alcuni comuni siracusani, e a sopperire all’enorme mole di lavoro derivante dai processi immigratori in atto”.

Il M5S di Modica chiede, pertanto, al Sottosegretario Ferraresi, di attenzionare il caso, se possibile, intanto, attraverso una Sua partecipazione ad un incontro in videoconferenza con le principali rappresentanze delle varie parti in causa, per rendersi pienamente conto di una tale assurdità, causa di una manovra scellerata e calata dall’alto senza alcuna attenzione ai singoli casi territoriali.

La soluzione, già prospettata dal M5S di Modica al Sottosegretario, non dev’essere, per forza di cose, la riapertura del Tribunale di Modica, ma il riutilizzo dei suddetti locali per il fine per cui sono stati costruiti, quindi, anche per ospitare un distaccamento del Tribunale di Ragusa e, qualora neanche quest’ultima strada fosse percorribile, di svincolare i suddetti locali e renderli, comunque, disponibili per un loro riutilizzo anche a fini non giudiziari, per l’allocazione di altre importanti funzioni pubbliche, perché locali nuovi non possono restare chiusi. Questo importante patrimonio pubblico va restituito al più presto alla collettività!

