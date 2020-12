Renzi sferra attacco frontale a Conte…l’opinione di Rita Faletti

Come si è arrivati al meraviglioso attacco frontale di Renzi a Conte? Attiviamo la memoria e la risposta non sarà quella banale di certa stampa faziosa, qualche poltrona a Italia viva. Le poltrone semmai interessano i sostenitori di Conte che ieri, per salvare le proprie, hanno salvato il Governo votando sì al Mes, il Meccanismo salva stati per l’intervento a fronte di gravi crisi bancarie, al quale Di Maio ha detto non si ricorrerà comunque. La tenuta del Governo sta a cuore anche ad altri. Uno di questi è Franceschini che confida nello status quo preparandosi a sostituire Fico alla presidenza della Camera per spiccare il volo per il Quirinale nel 2023. Schiena contro schiena lui e Conte nella difesa dell’esecutivo con l’assist di Mattarella. E c’è l’assiduo lavoro al telaio ordito dal ministro dell’Economia Gualtieri e dal premier che frenano sul Mes sanitario perché, se si è ottenuta la modifica dei decreti Sicurezza non si può mica pretendere di insistere sui fondi per la sanità. Fa niente se sono assai più importanti dei decreti. Così la volontà di Zingaretti di prendere i 37 miliardi di quel fondo, diventa velleità e l’agenda del Pd rimane aperta alla stessa pagina alimentando la spavalderia degli irriducibili a cinque stelle che il Mes neanche a parlarne. Ma i presidenti di regione mordono i freni, più di tutti Bonaccini che sul Mes è stato chiaro. Peccato che le richieste di coloro che hanno esperienza e competenza, al Nazareno si spengano sovrastate da quelle di quanti preferiscono non forzare la mano per non infliggere un’ulteriore umiliazione all’alleato grillino che ha già dovuto rimangiarsi le promesse della prima ora. La regola del Pd è che non devono essere le prove muscolari ad affermare il riformismo sul populismo. Una fesseria. Ma “a dicembre lo chiediamo davvero il Mes”. Poi c’è la questione della giustizia, c’è il fallimento del Reddito di cittadinanza riconosciuto persino dal suo ideatore il presidente dell’Inps Tridico e da Di Maio, c’è l’ingresso dello Stato in Ilva attraverso Invitalia con una quota del 50 per cento, e c’è la legge di Bilancio arrivata alle due del mattino ai parlamentari ( palese affronto, mancanza di rispetto istituzionale e prepotenza) nella quale Conte avrebbe intenzione di inserire la riforma dei Servizi segreti sostituendoli con una fondazione e un maxiemendamento contenente il piano del Recovery. Per Matteo Renzi che non ama l’inerzia il vaso è colmo. Ieri il leader di Italia viva ha messo in fila tutti i punti nella strategia di attacco al premier. “Ora o mai più: è il momento di dirsi le cose in faccia”, “Se mette in manovra il Recovery plan e la fondazione dei servizi segreti, Italia viva voterà no”, “Non vogliamo strapuntini, i nostri ministri e sottosegretari sono a disposizione” a lasciare, cioè, le poltrone, “ Questo non è il Grande fratello, né una diretta facebook: è inutile che i suoi collaboratori chiamino le redazioni per dire ai giornali che siamo in cerca di strapuntini”. Pugnalate dirette al petto di Conte sul merito, gli investimenti da attivare con i soldi del Recovery, e sul metodo, raggirare il Parlamento per “chiudersi in uno stanzino e decidere in due o tre” come ha detto Ettore Rosato al quale ha fatto eco Graziano Delrio: “Lei non può commissariare il Parlamento” . Renzi ha centrato l’obiettivo, mentre il Pd ascoltava godendo in silenzio, dai banchi di Forza Italia si rideva, da quelli della Lega si applaudiva e Giorgia Meloni diceva: “Sembra uno dei nostri”. Più tardi Zingaretti commentava conciso: “Collegialità e condivisione” mettendo la firma sull’intervento del senatore toscano, che è lo stesso che nel 2016 si dimise dopo la bocciatura della riforma istituzionale. Renzi non è Conte che attacca Salvini quando sa di non rischiare nulla ed è sicuro del risultato, o quando, fingendo, ti intorta: “Se non c’è fiducia non vado avanti”. Renzi è limpido come le persone che hanno intelligenza e coraggio. Lascia furbizia e sotterfugi alla politica di basso cabotaggio di chi vota la riforma del Mes, agli esperti nel gioco delle tre carte disposti a tutto pur di non rischiare la poltrona. La finzione non è nelle corde dell’ex presidente del Consiglio, troppo accorto e preparato per non vedere il pericolo di affidare la gestione di tanti miliardi a una cabina di regia esterna, che bypassa il Parlamento escludendolo da decisioni di importanza vitale per il Paese. Il punto su cui Renzi, ma anche il Partito democratico e l’opposizione insistono, è la partecipazione attiva e responsabile di tutti, della maggioranza come dell’opposizione, alla gestione dei progetti che dovranno stimolare la ripresa economica dopo la pandemia. A che serve sennò il Parlamento? E soprattutto, cosa si vuole fare del governo Conte? Sostituirlo adesso non è il caso, ma in gennaio? E a cosa serve un governo che non governa?

