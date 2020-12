Nuovi arrivi alla Biblioteca di Scicli

Alla biblioteca di Scicli sono arrivati nuovi libri, grazie al Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali che il MiBACT ha destinato a sostegno dell’editoria libraria.

La giunta Giannone aveva ricevuto in estate un finanziamento di 10 mila euro nell’ambito del Fondo per le istituzioni culturali e concernente il Contributo alle biblioteche per l’acquisto di libri e il sostegno all’editoria libraria.

Il fondo è stato investito nell’acquisto di testi presso piccole e medie librerie del territorio, colpite dalla crisi della pandemia.

Anche questo è un modo per aiutare il commercio di vicinato e migliorare allo stesso tempo il nostro servizio pubblico.

“Scicli, forte del proprio patrimonio librario già in essere alla biblioteca Carmelo La Rocca, unico indice per la quantificazione del contributo, ha ottenuto il contributo massimo previsto, ovvero 10mila euro” -spiega il vicesindaco Caterina Riccotti-.

E intanto è stato istituito l’innovativo servizio take away, cioè la prenotazione del ritiro dei libri in prestito. La prenotazione potrà avvenire telefonando allo 0932842468 o scrivendo a biblioteca@comune.scicli.rg.it.

Al momento della prenotazione verranno comunicati il giorno e l’orario in cui sarà possibile ritirare il libro. Continuerà la messa in quarantena dei libri riconsegnati in modo da evitare che possano diventare veicoli di contagio.

Salva