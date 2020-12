Conte: poteri di troppo…l’opinione di Rita Faletti

Può uno stato ricostruire l’economia senza aver prima ricostruito se stesso? Una macchina sgangherata è in grado di affrontare un percorso accidentato e pieno di insidie? Archiviata la risposta e deposta ogni speranza riformatrice interrottasi bruscamente nel 2018 con il governo degli scellerati e arenatasi malgrado il subentro della quota rossa o rosé, anche il conducente alquanto scarso fa temere un’uscita di strada con conseguente distruzione del malandato mezzo. Basta? Con “la burocrazia più stupida arrogante e incompetente al mondo”, così Federico Rampini, si rischia di procedere a piedi e con molte ammaccature verso il traguardo che assomiglia sempre di più a un miraggio. Il traguardo è l’appuntamento con Bruxelles per la presentazione della governance che dovrà gestire il piano di rilancio economico per le generazioni future: il Recovery plan di cui si parla da tempo senza che si sia capito alcunché su quali saranno i punti fondamentali decisi dal governo: chi lo gestirà, per fare cosa e come. Al Nazareno aumenta la diffidenza nei confronti del premier che continua a rimanere fedele alla strategia che ha inaugurato all’inizio dell’emergenza: convocazioni dei capi gruppo, rimandi, riunioni notturne tra sbadigli e occhiaie di stanchezza, anticipazioni su Facebook e annunci ai giornali. Con l’esautorazione di fatto del Parlamento diventato inutile orpello e degradato a ruolo di scendiletto di un primo ministro che in un paese normale e in tempi normali sarebbe ancora un anonimo avvocato di provincia. Miracoli del populismo! Astuto, non c’è che dire, ma inadeguato al ruolo, soprattutto in una fase in cui la competenza e il coraggio sono imprescindibili dai risultati di un piano di ristrutturazione del Paese da 209 miliardi, Conte teme di convocare i leader della maggioranza perché ne vede il rischio: le distanze tra i diversi partiti che compongono la coalizione sono tali che la conclusione sarebbe una rottura e il prologo di una crisi. Così preferisce raggirare l’ostacolo e ignorare le contestazioni e la palese insofferenza dei dem, ormai stufi di tentennamenti e scorciatoie. Persino il troppo pacato Delrio ha usato toni duri nei suoi confronti, e Marcucci, capogruppo al Senato, si prepara a tornare a Italia viva seguito da altre defezioni. Anche Zingaretti sta esaurendo la pazienza e si vocifera che quando sente nominare il premier pensi a una palude. E poi c’è Renzi che dagli esordi del governo da lui voluto con il preciso intento di ridurre all’obbedienza o affossare i pentastellati dei quali ha poca considerazione, ha ingaggiato una sorta di battaglia navale contro quella flotta che va perdendo pezzi, in attesa di poter gridare “Affondata!”. Insensibile a tutto, Conte procede a zig zag tra mine disseminate qua e là e decide che la governance per la gestione dei miliardi europei e l’attuazione e il coordinamento del piano venga affidata a sei super manager e a un centinaio di loro collaboratori con la supervisione di un triumvirato composto dai ministri Gualtieri e Patuanelli e da se medesimo. Un contingente che si occuperà dei progetti che costituiranno il piano per la rinascita, una struttura parallela sul modello delle task force. Significherà il commissariamento dei dicasteri e la distribuzione di poltrone. I vertici del Pd lo vengono a sapere dalle interviste del presidente del Consiglio, il quale poche ore dopo smentisce e corregge. Precisa anche che al gigantesco piano di investimenti parteciperanno comuni, regioni, grandi aziende di stato, tutti secondo le competenze, e ovviamente i ministeri. Solo se ci saranno intoppi ricorrerà ai sei manager con la loro pletora di addetti. Si può prevedere che gli intoppi non mancheranno e se un miracolo interverrà ad evitare che insorgano spontaneamente, potrà accadere che lo zampino di qualcuno si insinui provvidenzialmente a turbare la tranquillità dei lavori. “Con l’arroganza di sempre inizierà a fare come gli pare” ha commentato Maria Elena Boschi. Teresa Bellanova parla di un’iniziativa che ha caratteri di incostituzionalità. Per non parlare poi della questione che attiene ai conflitti di interesse trattandosi di incarichi a manager di aziende. E in un clima da guerra civile, c’è chi pensa esclusivamente al proprio prestigio: sentendo parlare di coordinatori, Franceschini si candida al ruolo di coordinatore “primus inter pares” e Di Maio, preoccupato come al solito di essere messo in ombra, rivendica per sé un ruolo all’altezza dell’incarico di ministro degli Esteri. Squallida istantanea della piccineria di politici privi di amor proprio e della protervia tracimante di un premier.

Salva