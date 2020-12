Il Presidente A.M.L. Obrador intende mettere paletti alla DEA

Il presidente messicano Andrés Manuel Lopez Obrador (noto come AMLO) non ha digerito il comportamento adottato dalla Dea (organo antidroga) statunitense nei confronti dell’ex Ministro della difesa il generale Salvador Cienfuegos, arrestato un mese fa a Los Angeles con l’accusa di traffico di droga e successivamente rilasciato (è già rientrato in patria) per mancanza di prove. Ora A.M.L.O. intende far approvare una legge che regolamenti il comportamento delle agenzie straniere di sicurezza presenti nel paese, come la Dea. “Vogliamo risolvere la questione una volta per tutte, mettendo ordine” ha detto Obrador nella sua consueta conferenza stampa mattutina. Modifiche che il presidente intende far approvare dalla Camera e dal Senato entro fine anno. Tra le altre cose, la proposta inviata al Senato prevede che gli agenti stranieri informino le autorità messicane sugli sviluppi delle indagini che stanno compiendo nel paese. Inoltre, intende eliminare qualsiasi immunità nel caso funzionari statunitensi, commettano atti illeciti nel territorio e propone la creazione di un Gruppo di alto livello per la sicurezza, incaricato di curare e gestire gli accordi di cooperazione tra i due paesi. Le autorità messicane fanno riferimento anche, e non solo, al fatto di cronaca che ha coinvolto Brian Raymond un ex funzionario dell’ambasciata statunitense, accusato di aver abusato sessualmente su almeno 21 donne anche con l’utilizzo di droghe, aveva detto tempo fa Roberto Velasco ministero degli Esteri messicano. Raymond ha lasciato il Messico all’inizio di giugno, il giorno dopo la segnalazione fatta da alcuni cittadini alla polizia di Città del Messico che una “donna nuda isterica gridava disperatamente aiuto” sul balcone del suo appartamento, che era stato affittato dall’ambasciata dagli Stati Uniti. Alcune delle immagini e video trovati nei dispositivi mobili di Raymond risalgono addirittura al 2011.

Il generale ex Ministro della Difesa messicano Salvador Cienfuegos

