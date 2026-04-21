Ragusa. Auto contro vetrina in via De Madonie: nessun ferito

Ragusa, 21 aprile 2026 – Paura nella giornata di ieri in via De Madonie, dove un’auto ha perso il controllo finendo contro la vetrina di un’attività commerciale. Nonostante la violenza dell’impatto, non si registrano feriti. Il veicolo coinvolto, una Fiat 500, per cause in corso di accertamento è uscito dalla carreggiata, schiantandosi contro l’ingresso di un’agenzia di distribuzione di corrispondenza. Al momento dell’incidente il locale era vuoto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e agli accertamenti del caso. La vetrina dell’esercizio è andata completamente distrutta, mentre l’auto ha riportato gravi danni nella parte anteriore.

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