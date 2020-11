Unità dopo gli attentati, e poi? …l’opinione di Rita Faletti

Dopo Parigi e Nizza, il terrorismo islamista insanguina Vienna. Ieri sera, nel centralissimo quartiere della capitale austriaca, a breve distanza dalla principale sinagoga, una delle poche sopravvissute alla Shoah, un video registra colpi di arma da fuoco e riprende l’immagine di un uomo che si sposta e spara con un fucile d’assalto, finché non è abbattuto dalla polizia. Aveva su di sé una cintura esplosiva. Quattro le vittime tra cui un poliziotto e diversi feriti, alcuni gravi. I corpi speciali sono tuttora sulle tracce di un secondo attentatore in fuga. Il centro storico della città viene delimitato e presidiato dalle Forze dell’Ordine inviate dal ministro dell’Interno che invita i cittadini a non uscire di casa nell’ultimo giorno prima del lockdown. A Vienna lo shock è forte: in decenni il paese non era mai stato toccato dal terrorismo di matrice islamica. Come sempre avviene in queste circostanze drammatiche, si fanno supposizioni basandosi sui dati in possesso, in realtà esigui, e legandoli a una situazione generale che riguarda tutta l’Europa, i rapporti con l’islam, l’immigrazione, il Mediterraneo, la Turchia e il ruolo di Erdogan, uno dei principali attori (o manovratori?) sullo sfondo degli eventi. Chi sono gli attentatori? Come testimoniano le immagini, la strategia di attacco fa pensare a una organizzazione preparata e addestrata militarmente, forse coordinata e diretta dall’esterno. Secondo il tabloid Build, su Instagram lunedì era apparso il post di un jihadista che annunciava di aver prestato giuramento all’Isis. Prassi consueta prima di un attentato. Sembra che il personaggio sia lo stesso abbattuto dalla polizia: un cittadino austriaco di origini albanesi con doppio passaporto e una condanna di 22 mesi convertita in libertà vigilata per aver cercato di raggiungere la Siria e unirsi alle forze dell’Isis. Viene da domandarsi perché Vienna. L’Austria, come Toni Capuozzo, amato giornalista di guerra e esperto di conflitti internazionali ci ricorda, non ha un passato coloniale o imperialista né è in prima fila nelle missioni in Afghanistan. La spiegazione è una: l’attacco è avvenuto a Vienna ma è come se fosse avvenuto in Germania. La Merkel infatti è stata il primo capo di Stato europeo ad esprimere la vicinanza del suo paese all’Austria sottolineando che il terrorismo islamico è il nemico dell’Europa. Capuozzo osserva che l’obiettivo del terrorismo islamista è l’asse franco-tedesco, il nucleo forte dell’Europa da colpire, contro cui Erdogan usa l’arma del ricatto: aprire le porte ai rifugiati che si trovano nella “buffer zone” al confine tra Turchia e Grecia e scaricarli in Europa. Da non sottovalutare l’invio di milizie jihadiste in Libia per appoggiare Al Serraj contro il generale della Cirenaica Haftar, sostenuto dalla Francia. L’ex ministro dell’Interno Minniti completa il quadro e aggiunge che in Bangladesh, nonostante il virus stia colpendo con particolare violenza, 40 mila persone si sono riversate nelle piazze per rispondere all’appello del premier turco contro la Francia e l’Europa. Che, ha detto Minniti, è stata finora incapace di dare una risposta ferma con una sola voce e ora è sotto attacco non nei singoli paesi ma nella sua totalità. E’ indispensabile non abbassare la guardia e accogliere chi scappa da paesi in guerra. La Tunisia non è fra questi. Per gli altri, si devono organizzare ingressi legali coordinati dalle ambasciate e cancellare quelli illegali. Il problema è complesso, “noi non siamo abituati a pensare in modo complesso” ha continuato Minniti e “ abbiamo dimenticato la politica estera”. Il primo ministro austriaco Kurz ha detto: “Non ci arrenderemo”. Gli ha fatto eco Macron: “Questa è la nostra Europa. I nostri nemici hanno bisogno di sapere con chi hanno a che fare. Nessuno si arrenderà a loro”. Vladimir Putin si è unito al resto del mondo per attestare la solidarietà della Russia contro un “crimine crudele e cinico” offrendo la propria collaborazione nella lotta al terrorismo.

