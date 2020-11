Covid, manifestazione anche a Modica contro il Dpcm

È in programma per questa sera una manifestazione, organizzata da alcuni imprenditori e giovani della città di Modica, che coinvolgerà ristoratori, proprietari di pub/bar, titolari di partita iva e alcuni rappresentanti delle palestre. La protesta – “apartitica e pacifica”, sottolinea uno degli organizzatori dell’evento -, che si terrà in piazza Matteotti a Modica alle 20, è indirizzata contro le misure adottate dal governo, colpevole di discriminare e chiedere sacrifici a senso unico, motivo per cui si in quasi tutte le città Italiane si sta manifestando.

La manifestazione si terrà rispettando tutti i protocolli anti-Covid.

