Vittoria zona rossa, ecco quali sono gli accessi consentiti

Per garantire i divieti imposti a seguito dell’ordinanza riguardante la zona rossa a Vittoria, sono stati localizzati i varchi per regolarizzare il traffico veicolare in ingresso e in uscita dalla città.

Tali accessi sono presidiati dalle forze dell’ordine e in particolare da: Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Provinciale, Guardia di Finanza ed Esercito. In particolare verranno presidiati 5 accessi stradali in tutti gli snodi viari della città e 3 snodi viari alla frazione di Scoglitti.

Gli accessi sono i seguenti:

-SS 115 – SP 5 (Fontana della Pace) Varco Aperto

-SS115 circonvallazione incrocio via Pavese Varco Chiuso

-SS 115 – SP 68 (Strada Vittoria- Pedalino) Varco Chiuso

-SS 115 – SP 2 (Strada Vittoria -Acate) Varco Chiuso

-SS 115 rotonda via Generale Cascino Varco Aperto

-SP 112 – Via San Giuseppe Lo Sperso Varco Chiuso

-SP 69 Alcerito Gaspanella incrocio Sp 112-(Rist. Ciliegino) Varco Aperto

Via Cultrone (Strada ex Coop Rinascita) incrocio via Bonifazio

Varco Chiuso

-SP 17 (Vittoria-Scoglitti) rotonda Cicchitto incrocio via Palazzello

Varco Aperto

Via Strada per Cicchitto incrocio Sp 17 Varco Chiuso

Via Colonnello Coria incrocio via Palazzello Varco Chiuso

SP 18 Vittoria- Santa Croce via Palazzello Varco Aperto

SP 18 Vittoria- Santa Croce incrocio via Giardina (strada Cannavate)

Varco Chiuso

Scoglitti

-SP 31 Scoglitti- Gela incrocio strada Riviera Eubea Varco Aperto

-SP 17 Vittoria- Scoglitti ingresso Scoglitti Varco Aperto

Incrocio SP 85 presso il Club Med Varco Aperto

-SP 31 -incrocio Borgo Fenicio Varco Chiuso

-SP19 -Via Pellegrino Varco chiuso

