Il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, dott. Salvatore Piazza, ha approvato un programma straordinario di interventi di manutenzione della rete viaria per il quinquennio 2020 – 2024, per accedere ai finanziamenti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 224 del 29.05.2020.

Il Decreto destina oltre 144 milioni di euro, per gli anni 2020 – 2024, in quote annuali di importo variabile, al finanziamento di programmi straordinari di manutenzione della rete viaria delle Province e delle Città Metropolitane, individuando precisi criteri di riparto.

Nel programma approvato sono previsti interventi per un importo complessivo di euro 164.493,74.

Tra gli interventi è prevista la manutenzione straordinaria di varie strade provinciali sia sul versante Ipparino che sul versante dell’Irminio.

Approvato inoltre anche un programma straordinario di manutenzione della rete viaria per il quadriennio 2021 – 2024 da finanziare con le risorse di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 19.03.2020.

La somma complessivamente destinata al finanziamento dei programmi di manutenzione della rete viaria delle Province e delle Città Metropolitane ammonta a 995 milioni di euro: 60 milioni per il 2020, 110 milioni per il 2021 e 275 milioni per gli anni dal 2022 al 2024.

Anche in questo caso il D.M. stabilisce i criteri di riparto.

Il Programma approvato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa prevede opere per oltre cinque milioni nel quinquennio.

Per il 2021 sono previsti interventi di rifacimento del manto bituminoso, barriere, segnaletica orizzontale e verticale, ripristino tombini e canali di scolo in vari tratti della rete viaria provinciale.

Nelle successive annualità sono previsti interventi sulla viabilità sia nel comparto est che nel comparto ovest.

