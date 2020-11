Il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, ha approvato entro il termine assegnato, un vasto programma di interventi su strade e scuole, da realizzarsi nel quinquennio 2020 – 2025, con oneri a carico della Regione Siciliana, in conformità al Decreto interassessoriale n. 159 del 10.06.2020 che ha stabilito le modalità di accesso ai contributi di cui al comma 883 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, destinati alle Città metropolitane e ai Liberi Consorzi.

Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria e adeguamenti normativi.

La somma complessivamente attribuita dalla Legge dello Stato alla Regione Siciliana ammonta a 540 milioni di euro da erogare in quote annuali di 20 milioni di euro fino al 2021 e di 100 milioni fino al 2025.

Le somme richieste, disponibili per il programma di interventi predisposto dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa ammontano a oltre 30 milioni di euro.

Tra gli interventi previsti si segnalano quelli relativi all’annualità 2021 e, in particolare: la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici per € 20.587,00, a completamento dell’investimento dello scorso anno; i lavori di completamento del seminterrato dell’I.T.C. Archimede di Modica per € 800.000,00; il completamento dei corpi E1 e F2 dell’I.P.S.I.A.di Ragusa per € 930.000,00 euro e i lavori di manutenzione dell’I.I.S.G. La Pira di Pozzallo per € 1.302.000,00.

Per quanto riguarda la viabilità, per l’annualità 2021, si segnalano i lavori di messa in sicurezza del ponte sul fiume Ippari – S.P. n. 18 di Vittoria – Piombo, per € 2.200.000,00 e i lavori di messa in sicurezza e riapertura al transito della SR n. 76 Scicli – Case San Franceschiello, per € 800.000,00.

Le risorse complessivamente disponibili per il 2021 ammontano ad € 6.053.000,00.

