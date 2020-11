Ragusa. Divieto di avvicinamento alla vittima per un albanese

La Polizia di Ragusa ha sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima un 35enne albanese. Il provvedimento, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa su richiesta del Pubblico Ministero, Santo Fornasier, titolare delle indagini, è scaturito a seguito della denuncia presentata dalla vittima nei confronti dell’uomo. La predetta narrava che l’albanese dopo aver instaurato un rapporto di amicizia, le aveva manifestato l’intenzione di iniziare una relazione sentimentale.

Non essendo interessata, la donna lo aveva più volte respinto e l’uomo, fortemente ostinato nelle intenzioni, nel decorso mese di settembre, incontrandola casualmente in

pieno centro a Ragusa, dapprima le si avvicinava con una scusa e subito dopo, adirato per la resistenza della donna a voler iniziare una relazione, la insultava ripetutamente,

aggredendola e procurandole lesioni. Al termine dell’attività d’indagine gli operatori della Squadra Mobile e delle Volanti di Ragusa hanno proceduto a notificare al giovane il provvedimento del divieto di avvicinamento alla vittima, con l’obbligo di mantenersi distante nel raggio di 300 mt.

