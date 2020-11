Il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, ha nominato il nuovo segretario comunale titolare. Si tratta della dottoressa Chiara Stella, che aveva già prestato servizio due anni fa in città.

Chiara Stella si è laureata in giurisprudenza all’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha esercitato la professione di avvocato.

Ha poi frequentato la Scuola di specializzazione per le professioni legali “Galati” dell’università di Catania e la Scuola superiore della Pubblica amministrazione locale di Roma ottenendo l’iscrizione all’albo dei segretari comunali e provinciali, in fascia A.

Ha già svolto il ruolo di segretario comunale in diversi comuni siciliani.

Per Scicli si tratta di un gradito ritorno.

