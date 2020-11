Modica. I Lions donano degli arredi all’Anffas

Il Lions Club di Modica ha donato delle sedie per arredare i locali della sede dell’ANFFAS (associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale) sita a Modica in via Circonvallazione Ortisiana. La delegazione del Lions Club di Modica è stata accolta dal presidente Giovanni Provvidenza che ha illustrato i progetti di ampliamento della sede dell’associazione da anni impegnata per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità e dei loro familiari. “ Il Lions Club di Modica – ha sottolineato il past president Carlo Scollo che ha seguito il service – ha pensato di donare arredi per la struttura per migliorare servizio di assistenza che ANFFAS eroga alle persone diversamente abili”. Tra Lions di Modica ed ANFFAS la collaborazione prosegue da tempo con l’esperienza della gestione dell’orto sociale “Melvin Jones” ed il sostegno per l’acquisto del pullmino.

