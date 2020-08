Morte del piccolo Evan di Rosolini. Il pensiero di Don Fortunato

“Terrificante la morte del piccolo Evan (21 mesi) di Rosolini, morto per maltrattamenti e percosse. Una situazione scoccante hanno detto i medici che lo hanno soccorso. In stato di fermo la madre e il convivente per i reati di maltrattamenti e omicidio in concorso. L’ipotesi: ucciso di botte”. Don Fortunato Di Noto, presidente dell’Associazione Meter che si occupa della tutela dei bambini maltrattati e violentati, si esprime sulla tragica vicenda.

“Ancora una volta un “bambinicidio”, termine che vogliamo utilizzare per indicare questa strage perpetrata spesso nel silenzio su centinaia tra bambini e neonati uccisi dagli adulti, spesso padri e madri. Violenza inaudita spesso nel contesto di una già fragilità umana e sociale esistente che non è stata sanata, anzi, la stessa fragilità diventa ulteriore frantumazione generando violenza e non contenimento delle frustrazioni.

Terrificante la situazione che ci richiama, ancora una volta, alla condizione di tanti bambini vittime di violenza, maltrattamento e indifferenza.

Spesso neanche la rete di amicizia e di parentela è capace di segnalare i disagi con la logica è qualcosa che non interessa. Sono fatti privati che diventano pubblici quando c’è solo una indignazione sociale per il fatto di cronaca.

Quali servizi alla persona sono mancanti, quali i percorsi per la fragilità umana (che può essere ricchezza se aiutata a guarire e a trovare la forza per andare avanti); quale interesse per i piccoli che assistono alle scelte sbagliate degli adulti.

Che il Cielo lo accolga e possa continuare a giocare con gli altri bambini, che possa incontrare Gesù Bambino e mano nella mano continuare a camminare e a richiamare questa umanità a vivere da umani e non da disumani.”

Salva