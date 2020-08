Tutti contro Trump…di Giannino Ruzza

Sister Morphine

Attori, artisti, cantanti, e chi più ne ha più ne metta, fino alle stragi di El Paso. L’imperativo è scagliarsi tutti compatti contro Donald Trump, tycoon che si appresta a ricandidarsi alle presidenziali americane in programma nel mese di novembre. Tutte le scuse sono buone pur d’ influenzare il voto degli elettori chiamati alle urne. Trump, dal canto suo, passa sopra ai pesanti insulti lanciatigli sul palco da Neil Young in un comizio organizzato a Tulsa in Oklahoma. Young lo accusava di avvalersi durante i suoi comizi delle sue canzoni per farsi propaganda, fino all’evento di Mount Rushmore in South Dakota in cui Trump ha fatto trasmettere Like a Hurricane e Rockin’ in the Free World. Young ha sostenuto a Mount Rushmore anche le proteste dei Dakota Sioux, nativi americani che manifestavano contro Donald Trump accusandolo di portare il coronavirus nei loro territori, alla vigilia dell’Independence Day. Non da meno la famiglia del defunto Tom Petty, chitarrista rock morto di overdose a 66 anni nel 2017, che ha disapprovato formalmente che Trump utilizzasse nei comizi il brano ‘I Won’t Back Down’. Non mancano all’appello neppure i Rolling Stones che al raduno di Tulsa ha usato senza il loro consenso il brano “You Can’t Always Get What You Want” e Taylor Swift, la cantante per la terza settimana di fila numero uno della prestigiosa Billboard 200 Album. La cantante di Cardigan ha accusato Trump di voler truccare le elezioni presidenziali di novembre. In particolare la Swift fa riferimento alle decisioni prese dal Presidente di non far votare per posta gli americani -richiesta avanzata dai Democratici a causa della pandemia- ma a spingerli a recarsi di persona alle urne. Sulla questione Trump ha riferito di non voler fare accordi con i Democratici sul finanziamento al sistema postale americano. Sul suo profilo Twitter, la Swift ha accusato Trump di voler “smantellare in maniera calcolata il sistema postale, il che dimostra chiaramente, tra le altre cose, di voler distruggere il nostro diritto a votare in sicurezza”. Nel mirino di Trump anche Rihanna, che accusa Trump di aver alimentato nel dibattito politico odio, intolleranza e violenza che hanno portato alle stragi di El Paso e in Ohio. Rihanna ha puntato il dito anche contro le politiche migratorie dell’amministrazione americana, in cui si immagina un mondo dove è più semplice ottenere un Kalashnikov che un permesso di soggiorno. Patetica. Non mancano all’appello attori e artisti del calibro di John Legend e Rainn Wilson, star di The Office, i quali non hanno mai manifestato simpatia nei confronti del Presidente . Tutti contro Trump senza dimenticare che morti e sparatorie si sono verificate a El Paso anche quando alla Casa Bianca c’era Obama: come la strage di Orlando, all’interno del night club Pulse nella notte tra l’11 e 12 giugno 2016 con 49 vittime accertate. Ma in questi e altri casi, nessun vip ha mosso l’indice contro Obama. Anche questa è l’America.

Salva