Calcio. Cappello della Young Pozzallo va al Pescara

Dario Cappello della Young Pozzallo va al Pescara. A distanza di soli due anni, dopo Salvatore Maltese che nel 2018 era approdato alla Sicula Leonzio per sostenere poi due campionati nazionali di spessore, ora tocca a Cappello. Il mancino classe 2006 di Pozzallo ha dimostrato in questi due ultimi anni di Under 14 Regionale di meritare a suon di goal e prestazioni fisiche di assoluto livello, banchi di prova ben più importanti. Il Pescara è stato un treno imperdibile. Infatti, poter continuare a crescere in un ambiente calcistico che punta sui giovani, in una bella città di mare a misura di ragazzo, in un centro sportivo spettacolare, sotto le attenzioni di persone importanti come i direttori Geria e Di Battista e il loro staff tecnico, non si sarebbe potuto chiedere di più.

