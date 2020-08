Il bimbo rosolinese morto a Modica. Il padre aveva presentato esposto

Lo scorso mese di luglio il padre naturale del piccolo Evan, 21 mesi, di Rosolini, morto a Modica, aveva presentato un esposto in Liguria, dove si trova, per maltrattamenti contro ignoti per lesioni ai danni del figlio. La decisione l’aveva assunta a causa dei lividi che aveva notato la nonna in volto e vicino all’orecchio, tant’è che la donna le aveva documentate con delle foto, inviandole al figlio. La mamma del povero bambino si giustificava raccontando che il bambino era caduto mentre giocava. Quest’ultima e il suo attuale convivente di 32 anni sono stati posti in stato di fermo in carcere.

