Pozzallo, in arrivo altri 160 migranti

Previsto nelle prossime ore l’arrivo a Pozzallo di 160 immigrati irregolari a bordo di motovedette della Guardia costiera e della Guardia di Finanza. Quelli traghettati ieri hanno trascorso la notte sulla banchina del porto. L’hotspot è stracolmo? Non importa. Bisogna pur dare una mano – questo il pensiero sublime della ministra Luciana Lamorgese – al sindaco di Lampedusa, il compagno Totò Martello che, obtorto collo, continua a lamentarsi”.

… aita, aita parea dicesse, mentre da le aurate volte a lui impietosita Eco rispose:”Ti è piaciuta la bicicletta? Ora pedala!”

La gran parte dei pozzallesi non ne può più. E’ arrabbiata. Ma morde il freno. Sui social mugugni e critiche a iosa. Per il resto niente di che. Praticamente nulla di nuovo sotto il cielo di una città laboriosa e inerte.

Il traghettamento del nuovo gruppo di immigrati a Pozzallo sa di provocazione sociale. Null’altro da aggiungere. Domani è un altro giorno, si vedrà.

Salva