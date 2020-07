Modica Calcio sempre vigile sul mercato per completare la rosa da mettere a disposizione del neo allenatore Orazio Trombatore prima dell’inizio ufficiale della stagione che la dirigenza di concerto con il tecnico ha fissato per giorno 11 agosto.

Nel frattempo i dirigenti dei “Tigrotti” hanno completato lo staff tecnico chiudendo la trattativa con il professor Giovanni Zocco che è stato scelto come nuovo preparatore dei portieri rossoblu.

Giovanni Zocco non ha bisogno di presentazioni. Oltre a essere persona seria e preparata da diversi anni lavora con determinazione e oltre a migliorare le prestazioni di portieri già affermati è riuscito a “forgiare” diversi giovani guardiapali che grazie alle sue “dritte” hanno avuto la possibilità di crescere tecnicamente e caratterialmente diventando oggetto del “desiderio” di diversi club.

Zocco è stato voluto fortemente dal tecnico Orazio Trombatore con cui lavora da qualche anno.

“Sono contento di entrare a far parte della famiglia rossoblù – spiega Giovanni Zocco – ho sposato volentieri questo progetto sia per la serietà del presidente, del Direttore Sportivo e del Direttore Generale, ma soprattutto per l’allenatore. Con Orazio, infatti, collaboro ormai da parecchi anni e mi trovo in piena sintonia con le sue idee. La forza e la determinazione con la quale la dirigenza mi ha cercato e voluto nel loro staff tecnico – continua – mi riempiono di gioia e mi danno carica ed entusiasmo. Con queste sensazioni – conclude il nuovo preparatore dei portieri del Modica Calcio – entro a far parte dello staff tecnico dei “Tigrotti” sicuro di ricambiare con professionalità e dedizione la fiducia che è stata riposta su di me”.

