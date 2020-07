“Vicenda” ultraleggero.Il PD di Ragusa in controreplica a Barone

“Ci saremmo attesi che l’assessore Barone ci rispondesse dicendoci che quei soldi li avrebbe restituiti, anche a rate, così come, d’altronde, avveniva nelle precedenti amministrazioni a cui lui stesso fa riferimento nella replica al nostro intervento. Anzi, forse sarebbe stato meglio se l’assessore Barone avesse taciuto considerando la brutta figura a cui è andato incontro”. Così il Pd di Ragusa e il capogruppo Mario Chiavola controreplicano all’assessore Francesco Barone sulla vicenda del pc ultraleggero acquistato dal Comune su richiesta, così come è stato precisato nella determinazione del settore Affari generali del 20 luglio scorso, dello stesso Barone. “I dispositivi come quello di cui stiamo parlando, ad esempio – continuano il Pd di Ragusa e Chiavola – venivano acquistati dal Comune ma poi pagati, un passo alla volta, con le risorse economiche personali dell’assessore o del consigliere di turno. E’ fin troppo chiaro che il dispositivo appartiene al Comune. Ci sembra assolutamente banale, in questo passaggio, la replica di Barone. Ma siccome l’ultraleggero è utilizzato da lui, avrebbe potuto acquistarlo, così come avveniva in passato, con i suoi soldi. L’abbiamo precisato anche noi che si trattava di cifre non eccezionali, 932 euro. Ma oggi, in questo momento storico, un simile messaggio che arriva da palazzo dell’Aquila è, secondo noi, sicuramente negativo. Poi, l’assessore Barone faccia quello che vuole e come meglio ritiene. Sarebbe sempre interessante, inoltre, sapere che cosa ne pensa il sindaco di tutta questa vicenda”.

Salva