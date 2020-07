Spiaggia anche per i cani a Marina di Ragusa

“Individuata l’ultima spiaggia di levante a Marina di Ragusa per ospitare i cani e i loro padroni: accolto il nostro suggerimento dell’anno scorso quando l’amministrazione Cassì ha sbagliato la scelta”. Lo dichiara il segretario cittadino del Partito Democratico di Ragusa, Giuseppe Calabrese, che spiega: “Lo scorso anno il sindaco Cassì ha permesso il libero accesso di animali limitatamente all’arenile adiacente al molo di ponente del porto turistico di Marina di Ragusa. Una scelta che abbiamo definito ‘improvvisata’ non solo perché si trattava di un lembo di spiaggia troppo piccolo e poco curato, ma anche perché c’era il rischio concreto che eventuali deiezioni potessero arrivare alle spiagge vicine, spinte dal vento di ponente che per circa 300 giorni all’anno soffia sulla costa di Marina di Ragusa. Abbiamo suggerito subito di trovare un’altra soluzione, individuando una spiaggia a levante – racconta ancora il segretario del PD Ragusa – ma il nostro consiglio è caduto nel vuoto. Dopo un anno, finalmente la novità: la spiaggia individuata per ospitare i cani e i loro padroni per l’estate 2020 è quella adiacente al depuratore, cioè l’ultima spiaggia a levante di Marina di Ragusa. Insomma, il sindaco Cassì ha voluto prendere in considerazione la nostra proposta, sì, ma ha preferito far trascorrere un intero anno piuttosto che farlo subito quando è stato segnalato il problema”.

“Il Partito Democratico – dice ancora Calabrese – è lieto che il primo cittadino abbia finalmente accolto la nostra idea, ci dispiace solo dover constatare l’arroganza con la quale lo scorso anno sono state ignorate le nostre proposte, mentre oggi quasi se ne prende il merito senza, ovviamente, citare chi gli ha dato l’idea”.

“Il sindaco – conclude Calabrese – deve ancora imparare che i suggerimenti che provengono dall’opposizione non arrivano per spirito di contrarietà a tutti i costi, ma per essere di aiuto a beneficio dell’intera città”.

Salva