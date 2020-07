Ragusa.Riattivato servizio ghost sign per certificati anagrafici

E’ stato riattivato il servizio ghost sign, generazione automatica di certificati anagrafici con firma e timbro digitale, al quale può accedersi dalla home page del sito istituzionale www.comune.ragusa.gov.it attraverso l’icona individuabile nel riquadro “accessi diretti” denominata Servizi demografici on line.

Grazie a tale servizio sarà possibile, previa autenticazione, ottenere il rilascio delle certificazioni anagrafiche da parte dei cittadini residenti a Ragusa evitando così di recarsi presso gli uffici.

S ricorda altresì che per gli uffici anagrafe, stato civile, carte d’identità ed elettorale, l’utente potrà prenotare l’accesso agli sportelli telefonando ai numeri di ciascun servizio pubblicati nello spazio in evidenza del sito del Comune su “uffici comunali- comunicazioni ricevimento pubblico”…

