Scontro tra due veicoli stamattina sulla Modica -Ispica, in zona Beneventano. Coinvolte una Golf ed una Fiat probabilmente per una manovra azzardata da parte di una delle utilitarie. Il forte impatto ha fatto carambolare i mezzi, uno dei quali, la Golf , è finito a cavallo del muro che delimita la carreggiate. Per fortuna gli occupanti hanno riportato lievi ferite.

foto Salvatore Lo Forte

