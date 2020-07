Da oggi a Marina di Modica i servizi in spiaggia per disabili

Partono da oggi i servizi in spiaggia per i portatori di handicap. Grazie all’ausilio di personale ASP e Misericordia, tutti i giorni con orario continuato, due addetti saranno a disposizione dei bagnanti con particolari necessità sia nella spiaggia di Marina di Modica che di Maganuco. In quest’ottica sono state posizionate delle speciali passerelle che portano chi ha difficoltà motorie direttamente a ridosso del mare dove ci saranno dei posti per ombrelloni riservati. Inoltre sono stati raddoppiati i posti auto in Piazza Mediterraneo occupabili, naturalmente, solo da chi è in possesso del tesserino apposito per disabili. “Siamo orgogliosi di essere stati ancora una volta i primi in provincia – commenta il Sindaco – ad aver adeguato le nostre spiagge ai bisogni di tutti. Queste strutture potranno, inoltre, essere utilizzate anche dalle famiglie con bambini piccoli e passeggini che accederanno alla riva del mare senza nessuna difficoltà. Il personale ASP e dell’Associazione Misericordia sarà in grado di poter dare aiutare i bagnanti anche in caso di emergenza. Insomma l’obiettivo è quello di rendere le nostre spiagge le più sicure ed accoglienti possibili ed in grado di soddisfare le esigenze di chiunque. Come già fatto l’anno scorso, mi auguro che ci sia un grande senso civico in ognuno di noi. Tutti noi abbiamo capito che queste strutture sono importantissime per tante persone meno fortunate per cui mi auguro che continuare ad essere sempre rispettate e custodite gelosamente come se facessero parte dell’arredamento di casa nostra. Anche quest’anno a seguire i lavori è stato l’Assessore ai Servizi Sociali, Saro Viola che ringrazio per la sua sensibilità quando si parla di abbattimento delle barriere architettoniche”. Oltre alle strutture per disabili, il Comune ha provveduto a realizzare a ridosso degli ingressi alle spiagge dei particolari passaggi pedonali protetti da archetti che impediranno alle auto di ostruire il passaggio e contemporaneamente proteggere i pedoni nel loro tragitto.

