Scicli. Liquidati i contributi libri scolastici annualità 2017-18

Il Comune di Scicli ha messo in liquidazione i contributi per l’acquisto dei libri scolastici alle famiglie per le annualità 2017-18. A darne l’annuncio il sindaco Enzo Giannone e l’assessore alla pubblica istruzione Caterina Riccotti.

Il settore Benessere di Comunità ha lavorato in questi giorni per approvare la determina che consentirà di dare un aiuto economico alle famiglie in questa fase cosi delicata per la vita di tutti.

Salva